Presentan propuesta para fomentar ciberseguridad en escuelas

Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso del Estado, la diputada Delfina Pozos Vergara presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Educación. Su objetivo es establecer la capacitación en ciberseguridad educativa para estudiantes, docentes, madres y padres de familia, con el fin de promover el uso seguro y responsable de las tecnologías de la información y el aprendizaje digital en el proceso educativo.

La propuesta legislativa busca promover acciones de capacitación para garantizar que las herramientas digitales sean seguras y confiables, al permitir que los usuarios tomen decisiones responsables en el espacio digital y eviten riesgos como el malware, el phishing o el robo de identidad.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Educación para su estudio correspondiente.

Asimismo, la diputada María Soledad Amieva Zamora presentó una iniciativa de reforma a la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de fortalecer el acceso a los servicios de salud mental para niñas, niños y adolescentes.

La propuesta legislativa, que propone reformar los artículos 67 y 69 de la Ley Estatal de Salud, fue dirigida a la Comisión de Salud para su análisis y dictaminación correspondiente.

Por su parte, el diputado Julio Miguel Huerta Gómez presentó una iniciativa para reformar y adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 5 del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana”. El objetivo es establecer el derecho a la atención médica del personal que conforma la corporación, incluyendo, además, a sus ascendientes y descendientes en primer grado en línea recta, ya sea por consanguinidad o afinidad.

La iniciativa pretende reformar y adicionar un segundo y tercer párrafo al artículo 5 del Decreto que crea el Organismo Público Descentralizado denominado “Corporación Auxiliar de Policía de Protección Ciudadana”.

Para su estudio, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

De igual manera, la diputada Celia Bonaga Ruiz presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado a que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las acciones necesarias y prevea los recursos suficientes que permitan garantizar que los planteles de educación básica y media superior cuenten y mantengan, de manera permanente, instalaciones sanitarias dignas y seguras.

Para su análisis, el exhorto fue dirigido a la Comisión de Educación.

Durante la sesión de la Comisión Permanente también se presentaron las siguientes propuestas legislativas:

Iniciativa de la diputada Ana Lilia Tepole Armenta para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Estatal de Salud, con la finalidad de establecer el Programa Estatal de Salud Mental Comunitaria e Itinerante. Este programa sería una estrategia permanente, gratuita y con enfoque territorial, orientada a garantizar el acceso a servicios de atención psicológica y apoyo emocional a personas, familias y comunidades en situación de vulnerabilidad o con barreras para acceder a servicios convencionales.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Salud para su estudio y dictaminación correspondiente.

Iniciativa de la diputada Azucena Rosas Tapia para reformar la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla. El objetivo es considerar como discriminación la nacionalidad, raza, casta, linaje o ascendencia de una persona, cuando tenga como propósito anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos.

La propuesta legislativa, que pretende reformar los artículos 4, fracción III, y el 6 Bis, fracciones XXX y XXXIX de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Estado de Puebla, fue enviada a la Comisión de Asuntos Municipales.

Punto de acuerdo del diputado José Luis Figueroa Cortés para exhortar al titular de la Secretaría de Salud a que amplíe los horarios de atención y mejore la calidad del servicio a través de protocolos que aseguren un trato humano, digno y profesional con perspectiva de género, en los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) en el Estado.

El exhorto fue turnado a la Comisión de Salud.

Punto de acuerdo del diputado Jaime Natale Uranga para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Puebla a que los materiales escolares que soliciten las escuelas para el ciclo escolar 2025-2026 se racionalicen y optimicen, pensando en el cuidado del medio ambiente y la economía de las familias poblanas.

La propuesta legislativa se envió a la Comisión de Educación.

Punto de acuerdo de la diputada Norma Estela Pimentel Méndez para exhortar a la Secretaría de Salud a que, en el ámbito de sus atribuciones, lleve a cabo de manera periódica jornadas de prevención, control y vigilancia en materia de enfermedades cardiovasculares, dirigidas a la ciudadanía del estado de Puebla, poniendo especial atención en el personal que labora en espacios de alta afluencia como gimnasios, centros comerciales, centros de reinserción social, conductores de transporte público y escuelas.

El punto de acuerdo fue dirigido a la Comisión de Salud.

Punto de acuerdo de la diputada Esther Martínez Romano para exhortar a la Secretaría de Educación Pública del Estado a fortalecer y consolidar los canales formales de diálogo con la comunidad estudiantil, garantizando sus derechos humanos. Asimismo, para que, en coordinación con las autoridades de la Escuela Normal Rural “Carmen Serdán”, se revise y reforme el reglamento interno.

Para su estudio, la propuesta fue turnada a la Comisión de Educación.

