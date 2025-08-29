Condenan a 25 años a “El Flaco” por desaparición en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla informa que quedó firme y causó ejecutoria la sentencia de 25 años de prisión dictada en contra de Jonathan N., alias “El Flaco”, por el delito de desaparición cometida por particular, en agravio de un joven.

Los hechos se registraron el 29 de octubre de 2018, cuando Gildardo N. salió de su domicilio en la colonia Santa Bárbara de la ciudad de Puebla, con destino a Ciudad Universitaria, donde tenía previsto reunirse con Jonathan N.

Durante el encuentro, la víctima envió a su madre un mensaje de advertencia, junto con una fotografía del ahora sentenciado.

Con base en los datos de prueba recabados durante la investigación, se estableció que el joven fue privado de la libertad y hasta la fecha se desconoce su paradero. Asimismo, se acreditó que Jonathan N. tiene conocimiento sobre el lugar donde se encuentra la víctima y, pese a ello, se ha negado a proporcionar dicha información.

Tras un proceso judicial en el que se valoraron los elementos probatorios, el 23 de abril de 2024 se dictó sentencia condenatoria en contra del responsable.

La defensa interpuso un recurso de apelación, el cual fue analizado por el Tribunal de Alzada que concluyó que la resolución emitida se encontraba dentro del marco legal, por lo que ratificó la sentencia y declaró su ejecutoria.

Te recomendamos: