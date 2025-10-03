Intensifican trabajos de bacheo en el sur de la ciudad de Puebla

Como parte de la intervención estratégica en materia de rehabilitación vial, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, a través de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, intensificó los trabajos en calles y avenidas del sur de la ciudad.
En este sentido, se han atendido colonias y unidades habitacionales como San Ramón, Agua Santa, Mayorazgo, Loma Bella y Geovillas del Sur, entre otras.
Cabe destacar que los trabajos serán permanentes en esta zona de la capital.
Este viernes las cuadrillas de bacheo estarán trabajando en las siguientes vialidades:
- Colonia Villa Encantada.
- Calle 21 Sur.
- Avenida Matamoros.
- Diagonal Defensores de la República.
- Calle 27 Poniente.
- Calle 29 Sur.
- Calle Popocatépetl.
- Calle Morelos.
- Calle Aldama.
- Avenida 2da. de Juárez.
- Junta Auxiliar La Resurrección.
- Calle San Antonio.
- Calle 17 Norte.
- Calle Central.
- Calle 31 de Octubre.