Intensifican trabajos de bacheo en el sur de la ciudad de Puebla

Foto: Ayuntamiento de Puebla.

Como parte de la intervención estratégica en materia de rehabilitación vial, el Gobierno de la Ciudad que encabeza el presidente municipal, Pepe Chedraui Budib, a través de la Campaña Capitalina Bacheando Puebla, intensificó los trabajos en calles y avenidas del sur de la ciudad.

En este sentido, se han atendido colonias y unidades habitacionales como San Ramón, Agua Santa, Mayorazgo, Loma Bella y Geovillas del Sur, entre otras.

Cabe destacar que los trabajos serán permanentes en esta zona de la capital.

Este viernes las cuadrillas de bacheo estarán trabajando en las siguientes vialidades:

  • Colonia Villa Encantada.
  • Calle 21 Sur.
  • Avenida Matamoros.
  • Diagonal Defensores de la República.
  • Calle 27 Poniente.
  • Calle 29 Sur.
  • Calle Popocatépetl.
  • Calle Morelos.
  • Calle Aldama.
  • Avenida 2da. de Juárez.
  • Junta Auxiliar La Resurrección.
  • Calle San Antonio.
  • Calle 17 Norte.
  • Calle Central.
  • Calle 31 de Octubre.

