HBO estrena tráiler de “El Caballero de los Siete Reinos”

HBO ha revelado el primer tráiler de “El Caballero de los Siete Reinos”, la tercera serie ambientada en el universo de “Juego de Tronos”. Este adelanto promete reinventar la mitología de Poniente con un enfoque más íntimo y medieval, alejándose de las intrigas palaciegas y los grandes ejércitos que caracterizaron la saga original.

La trama se sitúa cincuenta años antes de los eventos de “La casa del dragón” y adapta los relatos de “Dunk y Egg” de George R.R. Martin. En ese periodo, la dinastía Targaryen aún conserva su poder, pero los dragones son apenas leyenda. Ser Duncan el Alto y su escudero, en realidad Aegon Targaryen encubierto, protagonizan una aventura cargada de lealtad y descubrimientos.

El tráiler muestra bosques oscuros, castillos en ruinas y duelos cuerpo a cuerpo con una estética sobria que refuerza el espíritu medieval. Sin grandes efectos digitales de dragones, predominan escenas de torneos improvisados, posadas amenazantes y destellos de humor que subrayan la relación entre los dos protagonistas.

La serie contará con Peter Claffey en el papel de Dunk y Dexter Sol Ansell como Egg, quienes encarnan la nobleza y la juventud del dúo protagonista. HBO Max tiene previsto estrenar “El Caballero de los Siete Reinos” en enero de 2026, abriendo el año con una propuesta fresca para los seguidores de Poniente.

Con este tráiler, los fanáticos revisitan los cuentos originales y afinan teorías sobre la evolución de Targaryen. La apuesta de HBO por explorar rincones narrativos inéditos despierta la duda.

