Guardia Nacional entrega víveres vía aérea en La Ceiba

A través de un helicóptero, la Guardia Nacional entregó despensas, agua y medicinas a comunidades de La Ceiba, en el municipio de Xicotepec de Juárez, este lunes.
Los habitantes de Apapantilla también recibieron víveres y medicamentos mediante el despliegue aéreo realizado por las autoridades federales.
En la zona, los pobladores señalaron que, aunque aún cuentan con algunos alimentos, los suministros han comenzado a escasear debido a las afectaciones en carreteras y puentes.
