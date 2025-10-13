Guardia Nacional entrega víveres vía aérea en La Ceiba

A través de un helicóptero, la Guardia Nacional entregó despensas, agua y medicinas a comunidades de La Ceiba, en el municipio de Xicotepec de Juárez, este lunes.

Los habitantes de Apapantilla también recibieron víveres y medicamentos mediante el despliegue aéreo realizado por las autoridades federales.

Te puede interesar: SEP Puebla suspende clases en 38 municipios de la Sierra Norte

En la zona, los pobladores señalaron que, aunque aún cuentan con algunos alimentos, los suministros han comenzado a escasear debido a las afectaciones en carreteras y puentes.

#Puebla 🗣️A través de un operativo aéreo de la Guardia Nacional, ayuda humanitaria como alimentos, agua y medicinas llegan hasta La Ceiba, donde familias damnificadas por las lluvias de los últimos días podrán recibir suministros.



📹 El reporte, con @_jesuszav pic.twitter.com/9bnT32zOQm — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) October 13, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: