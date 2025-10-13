Guardia Nacional entrega víveres vía aérea en La Ceiba

Víveres y medicinas llegan por aire a La Ceiba y Apapantilla, en Xicotepec de Juárez. / Foto: Especial.

A través de un helicóptero, la Guardia Nacional entregó despensas, agua y medicinas a comunidades de La Ceiba, en el municipio de Xicotepec de Juárez, este lunes.

Los habitantes de Apapantilla también recibieron víveres y medicamentos mediante el despliegue aéreo realizado por las autoridades federales.

En la zona, los pobladores señalaron que, aunque aún cuentan con algunos alimentos, los suministros han comenzado a escasear debido a las afectaciones en carreteras y puentes.

