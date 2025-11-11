Hallan hombre sin vida junto a su motocicleta en San Salvador El Verde

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la tarde del lunes junto a su motocicleta en el municipio de San Salvador El Verde, aparentemente víctima de un homicidio.

El hallazgo ocurrió sobre la calle Jaime Nunó, donde ciudadanos reportaron a emergencias la presencia de un cuerpo aparentemente sin vida y la motocicleta Italika azul.

Al arribar, agentes de la Policía Municipal y paramédicos confirmaron que el hombre, de entre 30 y 40 años, presentaba un disparo en el rostro y ya no tenía signos vitales.

Aunque la víctima portaba todos sus artículos de valor, no llevaba ninguna identificación, por lo que fue trasladado al anfiteatro como desconocido, bajo el registro 122/2025/CGEIHD.

Debido a que conservaba sus pertenencias, las autoridades presumen que el homicidio puede estar relacionado con un posible ajuste de cuentas.

