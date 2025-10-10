Habilitan albergues tras lluvias incesantes y peligro en la Sierra Norte

Ante las fuertes lluvias que por más de 60 horas han afectado la Sierra Norte del estado de Puebla, autoridades municipales y estatales han implementado una red de albergues temporales en varios puntos de la región para albergar a familias en zonas de riesgo.

El Gobierno del Estado confirmó la visita del gobernador Alejandro Armenta a la zona para supervisar las afectaciones, que incluyen un saldo extraoficial de una persona muerta en este municipio.

La situación meteorológica ha generado condiciones críticas en varios frentes. En Tetela de Ocampo, el ayuntamiento declaró intransitable el acceso a la junta auxiliar de Ometepetl tras determinar que el tránsito en zonas como El Puerto y comunidades aledañas es “totalmente riesgoso”.

Como medida preventiva, se ha hecho un llamado urgente a la población en áreas de peligro para que evacúen sus hogares. En el municipio de Jopala, se habilitaron varios espacios como refugios temporales para las juntas auxiliares de Patla y Chicontla. Los puntos designados son la Iglesia de Patla, la Presidencia Auxiliar de Chicontla, la Iglesia de Chicontla y la Primaria Venustiano Carranza.

De manera paralela, en Huauchinango, el Recinto Ferial fue acondicionado como refugio temporal para personas en situación de riesgo.

Asimismo, en municipios como Zacatlán, se dispuso de siete albergues más localizados en las presidencias de San Miguel Tenango, Otlatlán, Cuacuila y San Cristóbal Xochimilpa, así como en los juzgados de paz de Xonotla y Yehuala, además de las instalaciones de Protección Civil de la localidad.

Mientras las autoridades instan a la población a mantener la calma y seguir las indicaciones de Protección Civil, se han reportado emergencias particulares.

Piden ayuda desde techos

A través de redes sociales, se difundió un llamado de auxilio para la familia Olvera, la cual se encuentra atrapada por el desbordamiento de un río entre Xicotepec y Tlacuilotepec. Según el reporte, once personas, incluyendo un bebé de ocho meses y dos niñas con discapacidad, están refugiadas en la azotea de una vivienda y requieren un rescate aéreo al estar los caminos terrestres bloqueados.

Adicionalmente, se reportaron inundaciones en el hospital IMSS Bienestar de Xicotepec, donde familiares de pacientes alertaron sobre la situación de riesgo en la que se encuentran bebés y personas enfermas debido a la entrada de agua al nosocomio.

Las lluvias continúan en la región y se espera que persistan en las próximas horas. Las autoridades recomiendan a la población en riesgo acudir a los refugios habilitados o contactar a los números de emergencia para ser trasladados.

