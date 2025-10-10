Armenta acudirá a Sierra Norte debido a emergencia por fuertes lluvias

El gobernador Alejandro Armenta Mier acudirá este viernes a Huauchinango para realizar un recorrido de supervisión y garantizar la atención directa a la población afectada por las inundaciones derivadas de la tormenta tropical “Jerry”.

A través de sus redes sociales, el mandatario informó que en la mesa de seguridad de esta mañana se abordaron temas sobre la atención y protección de familias de la Sierra Norte, donde se han registrado deslaves sobre caminos y desbordamientos de ríos.

Resaltó que, en coordinación con elementos de la Sedena Guardia Nacional, Marina, Petróleos Mexicanos, Protección Civil Estatal, dependencias estatales y autoridades municipales, se desplegaron equipos, maquinaria y personal especializado para auxiliar a las familias afectadas por las recientes lluvias en la región de la Sierra Norte y sus alrededores.

El gobernador @armentapuebla_ acudirá al municipio de Huauchinango, en la Sierra Norte de Puebla, para supervisar las acciones de apoyo a la población afectada por las recientes lluvias.



Con trabajo coordinado y solidaridad, seguimos atendiendo las necesidades de las familias… pic.twitter.com/6HN2Xs0us8 — Gobierno de Puebla (@Gob_Puebla) October 10, 2025

Incluso mencionó que desde el jueves pasado el coronel Bernabé López Santos, director de Protección Civil estatal, se encuentra en la zona atendiendo la contingencia.

El mandatario aseguró que hay una ambulancia aérea que está trasladando a pacientes que se encontraban internados en hospitales, donde se han presentado anegaciones considerables, filtraciones y falta de energía eléctrica.

Señaló que, el DIF Estatal y autoridades municipales prepararan albergues en la región para salvaguardar la integridad y el bienestar de las personas, especialmente de niñas, niños y adultos mayores.

Editor: Renato León

