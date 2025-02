Fallece a los 39 años Michelle Trachtenberg, actriz de Gossip Girl

Este miércoles 26 de febrero falleció Michelle Trachtenberg, actriz quien dio vida a Georgiana Sparks en la serie Gossip Girl.

Hasta ahora, las causas de muerte de la actriz Michelle Trachtenberg son desconocidas, sin embargo, será el médico forense de Nueva York quien las dé a conocer más tarde, pues aún se lleva a cabo la autopsia de la actriz.

Aunque no se tienen reportes oficiales, fuentes policiales indicaron que es posible que la salud de Michelle no haya estado del todo bien, algunos medios, como ABC News, reportan que Trachtenberg hace poco tuvo un trasplante de hígado con la posibilidad de que haya tenido complicaciones médicas posteriores

Según confirmo el medio estadounidense The New York Post, la muerte de Trachtenberg de 39 años, no esta bajo investigación “sospechosa”, la actriz se había mantenido fuera de la esfera pública en los últimos años.

Su muerte se presenta a unos cuantos días de generar preocupación entre sus seguidores a causa de las publicaciones que había hecho recientemente en redes sociales.

En los últimos meses, Trachtenberg había compartido en su cuenta de Instagram imágenes que generaron preocupación entre sus seguidores, debido a su apariencia demacrada y frágil, pero siempre aseguró estar “feliz y saludable”.

La última de ellas, se publicó el 19 de febrero del 2025, donde se puede apreciar una fotografía en donde se le observa con un vestido verde, en lo que puede ser una gala, a ese post, lo acompaña el siguiente pie de foto: “Quería verme como una tinker bell traviesa”

