Ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan bloquean la autopista México-Puebla

Un grupo de ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan bloqueó la autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 74 en ambos sentidos, generando largas filas y autos varados. El bloqueo inició alrededor de las 15:00 horas como protesta por la audiencia programada para Carlos Sánchez Alpízar, acusado de defraudar a los ejidatarios.

Los manifestantes exigen justicia ante la aparente liberación del presunto defraudador, señalando que no es la primera vez que se le concede la libertad tras audiencias similares. A inicios de año, los ejidatarios también cerraron la vialidad en protesta por este caso.

Hasta el momento, se desconoce la hora en que se reabrirá la autopista, pues los manifestantes esperan la llegada de personal de gobernación estatal para entablar un diálogo y atender sus demandas.

El bloqueo ha provocado filas kilométricas, con vehículos acumulados hasta la caseta de San Martín Texmelucan, por lo que se ha exhortado a los conductores a buscar vías alternas para evitar el congestionamiento.

