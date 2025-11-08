Omar Muñoz entrega domo en bachillerato de San Lorenzo Almecatla

La dignificación de la infraestructura educativa de Cuautlancingo sigue avanzando, con la entrega del arco techo del “Bachillerato General Lázaro Cárdenas”, en la junta auxiliar de San Lorenzo Almecatla. Con una inversión de dos millones 475 mil 985 pesos, se construyó un domo de 600 metros cuadrados que permitirá que los alumnos realicen diversas actividades protegidos del clima.

El edil Omar Muñoz externó que invertir en materia educativa trasciende en el tiempo porque va a beneficiar no solo a la generación actual de alumnos, sino a las siguientes: “Seguimos cumpliendo el compromiso hecho en campaña de no olvidar a nadie y trabajar para todas las juntas auxiliares; hoy, aparte del arco techo que realizamos con recursos propios, vamos a iniciar la rehabilitación de los baños en conjunto con el gobierno del estado, mediante el programa de obra comunitaria ‘Por Amor a Puebla’”.

“Nuestro objetivo es llevar a cabo más obras para tener un impacto mayor en la comunidad, a través del trabajo colaborativo entre autoridades. Como gobierno nos corresponde arropar a los niños, adolescentes y jóvenes, para impulsar sus sueños hasta que los puedan cumplir. Hemos invertido 20 millones de pesos en infraestructura educativa para abatir el rezago en que encontramos al municipio, porque creemos que la educación cumple las aspiraciones de los mexicanos”, dijo.

El alcalde puntualizó que el objetivo de su administración es sentar las bases para que en un futuro las y los jóvenes puedan ser profesionistas y se desarrollen plenamente, empoderando así a los ciudadanos de Cuautlancingo.

“Los niños, adolescentes y jóvenes llevan en los hombros los sueños de la nación, por ello no vamos a dejar de invertir en la educación al ser un eje rector del ayuntamiento y herramienta para el cambio y la transformación de México”, concluyó.

En su intervención, Macario Flores Berruecos, presidente auxiliar de San Lorenzo Almecatla, refirió que nunca antes se había invertido tanto en beneficio de los ciudadanos: “Las autoridades debemos proveer los servicios y los habitantes disfrutarlos; tenemos un gran compromiso con el pueblo bajo el liderazgo de Omar Muñoz, que une y construye un mejor municipio. Cuautlancingo tiene un gran potencial de desarrollo y juntos lograremos el cambio”.

Por su parte, Luis Miguel Calderón, director de la institución, agradeció al munícipe por el trabajo para mejorar los espacios educativos y reconoció su liderazgo y sensibilidad con las causas sociales: “En mis 11 años al frente del bachillerato no había visto a ningún presidente caminar por las calles de la comunidad e inaugurar tantas obras en tan corto tiempo. Muchas gracias por este beneficio que va a perdurar para los hijos y nietos de quienes estudian hoy”.

