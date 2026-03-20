Dos hombres asesinados en menos de 24 horas sacuden a Puebla

En un lapso menor a 24 horas, dos hechos violentos dejaron como saldo dos hombres asesinados en distintos puntos del estado de Puebla. Ambos casos están relacionados con el uso de armas de fuego y son investigados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primer caso ocurrió la noche del 19 de marzo en una zona rural de la localidad de San Isidro Coliuca, en el municipio de Chignahuapan, donde fue hallado sin vida Tomás Pacheco Pérez, de 28 años, con una herida de bala en la cabeza.

El cuerpo fue localizado en un paraje de difícil acceso, donde además se aseguraron diversos indicios, entre ellos un arma tipo escopeta y elementos balísticos.

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Horas más tarde, durante la madrugada del 20 de marzo, se reportó un segundo homicidio en la inspectoría de Papaloapan, en el municipio de Eloxochitlán, donde fue localizado el cadáver de Antonio Sandoval Sandoval, de 50 años, quien presentaba múltiples impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

En el lugar, las autoridades aseguraron decenas de casquillos de distintos calibres, lo que apuntaría a un ataque directo. Ambos casos son investigados por autoridades ministeriales para esclarecer el móvil de los crímenes y dar con los responsables.

Editor: César A. García

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