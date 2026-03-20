Conductor se da a la fuga tras choque y volcadura en Ciudad Serdán

Un vehículo quedó completamente volcado después de impactar contra otra unidad durante las primeras horas de este viernes en el municipio de Ciudad Serdán, situación que generó una fuerte movilización de elementos de seguridad.

El hecho se presentó sobre el bulevar José María Morelos y Pavón, a la altura del monumento a Gustavo Díaz Ordaz, cuando un automóvil tipo Jetta, color blanco, impactó contra una camioneta Tacoma que se encontraba estacionada. Aunque no se conoce la mecánica de los hechos, autoridades señalaron que probablemente el conductor de la unidad viajaba a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol.

Al lugar acudieron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos Chalchicomula Bravo 15, así como personal de SUMA y Seguridad Pública, quienes realizaron labores para retirar la unidad siniestrada.

De acuerdo con los primeros reportes, no se registraron personas lesionadas, únicamente daños materiales. Sin embargo, el conductor del vehículo responsable se dio a la fuga tras el incidente.

Personal de Protección Civil municipal concluyó con las labores alrededor de las 10:00 horas, después de que la unidad siniestrada fuera trasladada a un corralón de la zona.

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