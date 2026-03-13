Detienen a banda por asalto a casa de empeño en Atlixco

Un grupo de presuntos delincuentes fue detenido en el municipio de Atlixco, Puebla, tras cometer un asalto en el interior de una casa de empeño.

Los implicados habrían irrumpido en el establecimiento Empeña Fácil, ubicado en Plaza Atlixco, donde presuntamente amenazaron con armas a los empleados para someterlos y apoderarse de teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Después de cometer el atraco, los sospechosos abandonaron el local e intentaron huir de la zona; sin embargo, elementos de la Policía Municipal iniciaron un operativo de persecución que derivó en su captura.

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En total, cinco hombres y una mujer fueron detenidos en flagrancia por su probable participación en el robo. Durante la intervención policial también se aseguraron armas y se logró recuperar los objetos sustraídos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal. De manera preliminar, se informó que algunos de los implicados contarían con antecedentes relacionados con robos a comercios.

#Seguridad 💸 Una banda de ladrones fue detenida en el municipio de Atlixco, luego de atacar una casa de empeño ubicada en la Plaza Atlixco, del Bulevar Niños Héroes, donde habían sustraído múltiples objetos de valor.



Los detenidos fueron cinco hombres y una mujer a quienes se… pic.twitter.com/c7fTxO2SrE — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 13, 2026

Editor: César A. García

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