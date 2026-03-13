En Huixcolotla, autoridades recuperan tráiler robado

Un vehículo de carga fue recuperado por las autoridades locales y federales tras haber sido robado en la autopista Puebla-Orizaba; sin embargo, los delincuentes lograron escapar.

La unidad sustraída en la autopista 150D, con altura de Tepeaca, fue buscada por la Guardia Nacional y la Policía Estatal por las vialidades colindantes.

Siendo en Huixcolotla donde los agentes lograron asegurar el vehículo en cuestión, justo en el momento en que los delincuentes aparentemente estaba vaciando la caja de carga para robar su mercancía.

Una vez que los criminales notaron la presencia de las autoridades, estos huyeron de la escena.

Posteriormente el tráiler fue asegurado y entregado a sus propietarios junto con la mercancía sustraída; no obstante, las investigaciones continúan para conocer la identidad de los responsables.

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