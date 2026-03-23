Concluye el Festival Equinoccio 2026 en San Andrés Cholula

El Festival Equinoccio 2026 llegó a su fin, consolidándose como una de las celebraciones más representativas de la región por su riqueza cultural, arraigo histórico y proyección turística.

La presidenta municipal Lupita Cuautle destacó que este encuentro es una manifestación viva de la historia y de las tradiciones que permite honrar el pasado y compartirlo con todo el público, incluyendo las nuevas generaciones.

Durante tres días, el municipio se convirtió en el punto de encuentro para más de 145 mil visitantes locales, nacionales e internacionales que participaron en una amplia agenda de actividades que integraron música, danza, talleres, los corredores artesanal y gastronómico, conciertos y expresiones emblemáticas.

Uno de los momentos más significativos fue la representación del Ritual a Quetzalcóatl, realizada con el respaldo del INAH, una escenificación que conecta con las raíces prehispánicas, mantiene la identidad y da sentido a las comunidades.

El festival también lució por su cartel artístico, con presentaciones como las de Los Ángeles Azules, la Sonora Dinamita y Marca Registrada, así como por actividades tradicionales como las limpias espirituales, el concurso de pulque, espacios de armonización energética, juegos de pelota y dinámicas familiares que fortalecieron la convivencia social.

En materia de seguridad, se reportó saldo blanco durante toda la jornada, resultado de un operativo coordinado entre los tres órdenes de gobierno, lo que permitió garantizar un ambiente ordenado y seguro para todas y todos.

La integración del Festival Internacional Resuena XX amplió la oferta musical, fortaleciendo la atracción de públicos diversos y contribuyendo a una importante derrama económica.

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