Colocarán reductores de velocidad en laterales de la Recta a Cholula

El secretario de Infraestructura estatal, José Manuel Contreras de los Santos, aseguró que se colocarán reductores de velocidad en las laterales de la Recta a Cholula para evitar accidentes viales, como los que se han presentado en los últimos días.

En entrevista, comentó que en breve se reinstalarán los reductores, pues tras la rehabilitación de la vialidad en el sentido Cholula a Puebla fueron retirados dos topes, lo que ha provocado que algunos conductores rebasen la velocidad permitida y causen siniestros en puntos de alta afluencia.

En ese sentido, señaló que incluso podrían instalarse cámaras del programa de fotomultas sobre dicha vialidad, aunque esto será definido por la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT).

Cabe mencionar que la rehabilitación de la Recta a Cholula lleva un avance del 98 por ciento, según el último informe de la dependencia estatal.

Por otra parte, indicó que en una semana personal de la dependencia termine la reparación del socavón que se registró en la carretera al Aeropuerto de Huejotzingo, pues ya llevan un avance del 40 por ciento aproximadamente.

Indicó que para concluir los trabajos esperan las soleras galvanizadas para atender el puente y evitar su desprendimiento; reiteró que la reparación se realiza con los módulos de maquinaria, por lo que la inversión es mínima.

