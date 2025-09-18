El Hijo del Santo visita Oro Noticias antes de su despedida en Puebla

El Hijo del Santo y Santo Junior visitaron este día Oro Noticias Puebla para una plática llena de anécdotas, experiencias y detalles con Enrique Huerta y Luis Tamariz.

En este encuentro, el icónico luchador, heredero de la máxima leyenda del pancracio mexicano, compartió algunos detalles sobre su trayectoria y los consejos que han consolidado su legado más allá del nombre de su padre.

El Hijo del Santo habló sobre su carrera, que abarca casi 43 años en el ring, y recordó el respeto y las rivalidades que han marcado su trayectoria, con más de 60 máscaras y cabelleras apostadas.

Reconoció la gran responsabilidad y peso que significa portar un nombre tan emblemático, y destacó el reto que ahora enfrenta Santo Junior, nieto del legendario luchador, al continuar con el legado.

Asimismo, recordó cómo desde niño estuvo rodeado del mundo de la lucha, acompañando a su papá en las arenas y aprendiendo de sus ejemplos tanto dentro como fuera del ring.

En un emotivo recuerdo, compartió una frase que su papá le escribió en un autógrafo: “Nunca te creas superior a nadie. No hagas caso de los aduladores ni tampoco de tus detractores. Confía en ti, confía en Dios y llegarás muy lejos.”

Durante la entrevista, recordaron que este viernes 19 de septiembre, en el gimnasio Miguel Hidalgo, El Hijo del Santo se despedirá de los encordados en Puebla.

Por su parte, Santo Junior hará su debut oficial en Puebla durante la lucha de despedida de su padre. Esto marcará un momento muy especial para la familia y la afición local.

Finalmente, agradecieron el cariño y apoyo de la afición poblana, invitando a todos a ser parte de esta función histórica que representa tanto un cierre como un nuevo comienzo para la familia y la lucha libre mexicana.

