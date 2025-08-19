Cadáver sin extremidades es calcinado y abandonado en Acajete

Un par de trabajadores de la construcción encontraron el cuerpo sin vida de una persona con graves rasgos de violencia en el municipio de Acajete; el cadáver se encontraba sin extremidades y consumido por el fuego.

Este martes se dio a conocer que un par de albañiles, quienes se dirigían a su casa, reportaron durante el fin de semana haber encontrado un cuerpo calcinado en el Barrio de Santo Entierro.

Está situación movilizó a las autoridades de seguridad pública hasta el lugar de los hechos, donde confirmaron que la víctima se trataba de un hombre a quien presuntamente le habían cortado las piernas y brazos.

Además de esto, el resto del cuerpo de la víctima se encontraba calcinado, por lo que la identificación del mismo se complicó.

Personal forense y ministerial llegó hasta el lugar de los hechos, donde realizaron el levantamiento de cadáver e iniciaron una carpeta de investigación para conocer más detalles del crimen en cuestión.

