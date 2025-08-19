Pepe Chedraui coincide con Armenta en priorizar cargo actual

El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui Budib, coincidió con el llamado del gobernador Alejandro Armenta Mier sobre centrarse en los cargos que tienen actualmente, antes de pensar en el proceso electoral del 2027.

En entrevista este martes, el alcalde afirmó que acatará la recomendación del mandatario estatal, quien refirió que los actuales servidores públicos deben ponerse a trabajar y dar resultados a los ciudadanos.

En ese sentido, aseguró que en este momento se encuentra concentrado en cumplir con su encomienda como presidente del Ayuntamiento de Puebla, por lo que no adelantará los tiempos políticos.

Remarcó que todos tienen derecho a levantar la mano para las elecciones del 2027, sin embargo, dijo que es muy pronto para definir si buscaría, o no, su reelección como alcalde de Morena.

🗣️ El alcalde de #Puebla, @pepechedrauimx, coincidió con el llamado del gobernador Alejandro Armenta sobre concentrarse en los cargos que desempeñan actualmente.



Apuntó que todavía es muy pronto para definir si buscará o no su reelección en 2027.



📹 @_VeraFernandez pic.twitter.com/fvrB21Wvgu — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 19, 2025

“Lo he dicho muchas veces, voy a seguir trabajando de mano de las y los ciudadanos (…) todos tienen derecho a levantar la mano, pero lo que dijo el gobernador es lo más importante, hay que ponernos a trabajar”, comentó.

La declaración se dio luego de que el consejero nacional del Partido Verde, Arturo Escobar, vislumbró a Pepe Chedraui como factor de unidad para contender en las próximas elecciones.

A decir del líder nacional, el partido del tucán estaría dispuesto a competir nuevamente en alianza con Morena para que el edil busque su reelección.

Te recomendamos: