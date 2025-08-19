Armenta niega favoritismos en proceso electoral 2027

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, aseguró que no hay favoritos rumbo al proceso electoral del 2027, por lo que todos los posibles aspirantes tendrán las mismas condiciones de competir.

En entrevista, tras acudir a la inauguración de la Casa de Gestión de la presidenta del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, negó tener cargada hacia la diputada de Morena.

“No hay consentidos, el único consentido es el pueblo, que son a los que servimos; yo siempre acudo cuando me hacen una invitación, tengo un corazón muy grandote”, comentó.

El mandatario dijo que atendió la invitación institucional que hizo la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como atenderá la de cualquier legislador.

En ese sentido, rechazó que el evento se haya tratado de un tema político para posicionar su imagen, ya que únicamente cumple con su obligación como diputada.

Remarcó que no hay apoyo especial de su administración, pues la presencia de servidores públicos y figuras políticas corresponde al trabajo armonioso que hace Laura Artemisa.

“Hay una muy buena coordinación, la maestra Laura Artemisa convive con todos y quien vino aquí es porque tiene una relación muy importante”, sostuvo el gobernador.

