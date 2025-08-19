Laura Artemisa inaugura Casa de Gestión en el Centro Histórico

Con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta, la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Laura Artemisa García Chávez, inauguró su Casa de Gestión en el Centro Histórico de Puebla.

Este martes, la coordinadora de la bancada de Morena encabezó la apertura de la casa ubicada en la 11 Oriente 203 de la capital poblana, donde brindará atención ciudadana para diferentes gestiones.

En el evento, contó con el respaldo del titular del Poder Ejecutivo, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), María Belinda Aguilar Díaz, y el alcalde de la capital, Pepe Chedraui.

También acudieron distintos perfiles políticos como la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo, y los legisladores del grupo parlamentario.

Al realizar el corte de listón, Laura Artemisa sostuvo que con la operación de su Casa de Gestión cumple con la obligación que tienen los diputados de mantenerse cercanos a la gente.

Apuntó que en dicho espacio atenderá las necesidades ciudadanas, promoverá gestiones, brindará asesorías legales y otorgará jornadas de salud y capacitación.

Te puede interesar: Registro de marcas en Puebla crece un 45%: IMPI

“Es una obligación de las diputadas y diputados que es la gestión, y desde este gran espacio queremos promover este trabajo cercano a la ciudadanía para poder de la mano de usted (gobernador) con ese gran apoyo que ha dado a todos los poblanos y poblanas”, comentó.

Además, resaltó que su casa estará abierta para seguir trabajando en coordinación con todos los grupos políticos a fin de garantizar un Congreso ciudadano.

Por su parte, el gobernador Alejandro Armenta indicó que su gobierno ha encontrado puntos de coincidencia para trabajar de forma institucional con la presidenta del Poder Legislativo.

En ese sentido, reconoció la labor de conciliación que ha realizado la diputada morenista para cumplir con las demandas populares, sin fines políticos ni electorales.

“Las servidoras y servidores públicos, que pueden tener o no militancia, pero tienen acompañamiento con la maestra Laura, que ha hecho un gran trabajo de conciliación”, expresó.

#Puebla 🗣️ El gobernador Alejandro @armentapuebla_ encabeza la Inauguración de la Casa de Gestión de la diputada presidenta del Congreso del Estado Laura Artemisa García Chávez, junto a diputados federales, locales y algunos presidentes municipales en el centro de Puebla.



📹… pic.twitter.com/ZJB6TrsDx0 — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) August 19, 2025

Editor: César A. García

Te recomendamos: