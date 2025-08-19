Disminuyen robos a transportistas, homicidios dolosos y feminicidios en Puebla

El robo a transportistas cayó 25.7 por ciento en la entidad poblana entre enero y julio del año en curso comparado con el mismo periodo de un año antes, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
A pesar de esto, Puebla se ubica en el segundo lugar nacional con mayor cantidad de casos, por debajo del Estado de México con mil 705.
En la entidad poblana se registraron mil siete robos a transportistas, un promedio de cinco casos diarios. En el mismo periodo de un año antes se contabilizaron mil 356, un estimado de hasta siete casos al día.
El 28 por ciento de los robos a transportistas en el país ocurren en Puebla, ya que a nivel nacional, de enero a julio, ocurrieron 3 mil 585 atracos de este tipo.
Los homicidios dolosos también presentaron una disminución en dicho periodo del 4.8 por ciento, al pasar de mil 14 carpetas de investigación a 965.
Los feminicidios bajaron 51 por ciento, ya que el año pasado se contabilizaron 31 casos y este año fueron 15 asesinatos de mujeres por razón de género en el estado.
El robo a casa habitación disminuyó 10 por ciento, el robo de autopartes cayó 63 por ciento, el robo a transeúnte bajó 7 por ciento y el narcomenudeo registró 25 por ciento menos denuncias este año en comparación con el anterior.
Sin embargo, los delitos sexuales presentaron un aumento de mil 966 carpetas de investigación a 2 mil 364, es decir, del 20 por ciento, y el robo a transporte público pasó de 511 investigaciones a mil 12, un aumento del 98 por ciento.
El robo a vehículo aumentó 8 por ciento, el robo a negocio 13.4 por ciento y la violencia familiar 31 por ciento.
