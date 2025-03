Cabildo de Puebla analizará eliminar sanciones a trabajadoras sexuales

El presidente de la Comisión de Gobernación del Cabildo de Puebla, Gabriel Biestro Medinilla, adelantó que será en comisiones unidas como la de Diversidad y Género, así como derechos humanos, las que discutan si eliminarán del Código Reglamentario Municipal (Coremun) la prostitución como falta administrativa.



Lo anterior tras la propuesta de la organización “Chicas de la 14”, las cuales salieron a marchar el 8 de marzo pasado, en la que tenían como principal exigencia reconocer el trabajo sexual.



En entrevista, el regidor afirmó que será un tema que aborden con “mucho cuidado” y también con sensibilidad en las comisiones que deseen participar.

Biestro Medinilla aseguró que también dialogarán con instancias del gobierno municipal para trabajar de manera coordinada y así hacer las modificaciones pertinentes a la ley.



De acuerdo con trabajadoras sexuales, que la prostitución sea una falta administrativa ha permitido que policías municipales abusen de ellas, tanto al pedirles sobornos para no detenerlas como agresiones sexuales con el amago de no llevárselas detenidas.



En tanto, la regidora Georgina Ruiz Toledo, indicó que siguen con el acercamiento a las mujeres que se dedican a ejercer trabajo sexual para que sean beneficiarias de diferentes programas gubernamentales.



