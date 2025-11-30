Buscan a nivel nacional al jefe de escoltas de Carlos Manzo

La Fiscalía de Michoacán solicitó apoyoa nivel nacional para localizar a José Manuel Jiménez Miranda, jefe de escoltas de Carlos Manzo. El coronel retirado cuenta con una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el homicidio.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que se activó la búsqueda a nivel municipal, estatal y federal. Señaló que esperan poder cumplir próximamente con la orden de aprehensión contra el coordinador de escoltas.

Jiménez Miranda está incluido en la misma causa penal que los siete escoltas ya vinculados a proceso. Todos enfrentan cargos por homicidio calificado y lesiones calificadas por comisión por omisión, en su calidad de garantes.

La investigación por el asesinato del edil de Uruapan suma hasta el momento 274 diligencias. El expediente incluye 143 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas de datos conservados como evidencias.

Torres Piña reconoció el apoyo de las fuerzas federales en el avance de las investigaciones en el caso. Agradeció específicamente al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por la colaboración en las indagatorias.

El alcalde Carlos Manzo Rodríguez fue asesinado a balazos durante un evento del Día de Muertos el 1 de noviembre en Uruapan, Michoacán. El crimen ocurrió mientras el edil participaba en actividades con la comunidad.

Las autoridades mantienen las pesquisas para detener al jefe de escoltas y esclarecer los detalles de la agresión. El caso continúa bajo investigación activa de la Fiscalía michoacana con apoyo de las instituciones federales.

