BUAP premia proyectos sostenibles de estudiantes

La Coordinación de Gestión Ambiental de la Coordinación General de Desarrollo Sustentable (CGDS), en conjunto con la Dirección de Innovación y Transferencia de Conocimiento (DITCo), de la BUAP, organizaron el Sexto Concurso de Proyectos de Emprendimiento Social Sostenible, una iniciativa que impulsa la innovación con impacto ambiental, económico y social desde la comunidad universitaria. En la ceremonia entregaron premios a los estudiantes que obtuvieron los tres primeros lugares y menciones honoríficas.

En este evento se reconoció el talento de estudiantes y mentores que presentaron soluciones innovadoras con enfoque territorial, circular y colaborativo. El primer lugar correspondió a Ti Tlasoli, una fórmula que sustituye el carbón activado por ceniza del volcán Popocatépetl para procesos de purificación industrial, con lo cual se reduce el consumo de agua y el impacto ambiental. Los autores son Nahomy Lazcano González y Daniela Báez Prado, estudiantes de la Facultad de Ciencias Biológicas.

En segundo lugar, fue reconocido MycoLirio, biotextil circular elaborado con lirio acuático y residuos agrícolas, colonizados por hongos filamentosos, como alternativa al cuero animal, desarrollado por los alumnos Saulo Juárez Santamaría y Stephanie Muñoz Ayala de la Facultad de Ciencias Biológicas.

El tercer lugar fue para el proyecto Sinergía, aerogeneradores verticales de diseño propio para transformar el viento en energía limpia, con versiones para comunidades rurales y entornos urbanos, creado por Bruno Ortiz Valtierra, Abraham Sánchez Barranco e Ilse Limón Aguilar, estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Electrónica.

Finalmente, se otorgaron tres menciones honoríficas: NovaGraphene, producción de óxido de grafeno a partir de bagazo de agave de alumnos de la Facultad de Ciencias Químicas; Xocoyotl, crema hidratante con extracto de nopal para personas con diabetes de las facultades de Ingeniería Química y Ciencias Químicas; y Un paso a la vez – Reverdecer, harina funcional a base de cáscara de frutas con alto valor nutricional de la Facultad de Ingeniería Química.

La ceremonia fue presidida por autoridades universitarias y representantes del sector productivo, entre ellos el arquitecto Manuel Sandoval Delgado, titular de la CGDS; David Eduardo Pinto Avendaño, titular de la DITCo; y Gabriela Cabrero Dávila, presidenta del Sector Verde de CANACINTRA Puebla.

