Arrecifes de coral están al borde del colapso, advierte informe

Un informe global titulado “Global Tipping Points 2025” advierte que los arrecifes de coral en aguas cálidas se encuentran al borde de una pérdida masiva si no se frena el calentamiento global.

El documento señala que los arrecifes podrían ser uno de los primeros “puntos de no retorno” del sistema terrestre, con implicaciones ecológicas y socioeconómicas de gran alcance.

Los autores del reporte, coordinados desde universidades e institutos internacionales, identifican el aumento sostenido de la temperatura del mar, la acidificación oceánica y la mayor frecuencia de olas de calor marinas como las causas principales del deterioro. Estos factores reducen la capacidad de recuperación de los corales entre episodios de estrés, lo que acelera el proceso de blanqueamiento y mortalidad.

El informe enfatiza que la pérdida de arrecifes afectará a la biodiversidad marina y a los servicios ecosistémicos esenciales para millones de personas, incluyendo la pesca y la protección costera frente a tormentas.

La degradación acumulada debilita tanto a las poblaciones de peces como la estructura física que amortigua el impacto de fenómenos meteorológicos extremos.

Las instituciones que respaldan el informe, como el Instituto para la Investigación sobre el Impacto Climático de Postdam (PIK), llaman a una respuesta coordinada entre gobiernos, científicos y comunidades costeras, advirtiendo que la inacción comprometerá la seguridad alimentaria, medios de vida y patrimonio natural.

