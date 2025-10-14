Javier Aguirre pide que Selección juegue fuera de México y EU

A 240 días que inicie la Copa del Mundo del 2026, la Selección Mexicana sigue en su preparación de cara a la justa internacional. El presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Ivar Sisniega, dio a conocer un poco del plan de Javier Aguirre para la negociación de próximos encuentros.

A pesar de sufrir un descalabro contra los cafetaleros y empatar contra los combinados asiáticos, Javier Aguirre y compañía consideran que sólo de esta manera se podrá tener un panorama real de lo que se encontrarán en el mundial en casa.

También confirmó que habrá una gira en Centroamérica para Enero, esto con la intención de que los jugadores puedan conocer todo tipo de ambientes y poder pulir la lista. De igual manera resaltó que la convocatoria será exclusivamente de jugadores de la liga local.

“Lo que nos ha pedido Javier Aguirre es que no quiere rivales fáciles, quiere preparar a los jugadores a que estén preparados para lo que vamos a enfrentar durante la Copa del Mundo y estamos muy enfocados en tener rivales de muy alto nivel de aquí a la Copa del Mundo”, dijo durante su intervención.

La última fecha FIFA en noviembre tendrá a rivales de gran calibre como Uruguay y Paraguay, sumándose a los enfrentamientos de este mes con Colombia y Ecuador.

Tal vez te interese: Mark Sánchez es liberado de la cárcel tras altercado en Indianapolis

“Quiere ir en condiciones difíciles, no sólo jugar en México y Estados Unidos, quiere otro tipo de condiciones, que haremos con jugadores de la Liga MX”, puntualizó Sisniega a su declaración.

Además, dejó la puerta abierta a los rumores que colocan a Portugal como la selección que inaugurará el Estadio Azteca.

“En marzo estamos contemplando, probablemente ambos equipos sean europeos, estamos en estas negociaciones finales, es decir queremos enfrentarnos a rivales europeos. Y previo a la Copa del Mundo también tendremos tres partidos, probablemente dos en México y uno en Estados Unidos con rivales de altísimo nivel”, finalizó a su rueda de prensa.

El otro rival que se ha filtrado es Francia, con quienes se planea que se juegue en Estados Unidos.

En palabras textuales del presidente, confían en el proceso de Javier Aguirre, y la lista final de los elementos que representarán a México en el Mundial del 2026 ya está casi lista.

Editor: Alejandro Villanueva

Te recomendamos: