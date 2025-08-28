Armenta entrega 4.6 mdp para fortalecer el campo en Nopalucan

El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, encabezó la entrega de 4 millones 694 mil pesos del programa “Transformación del Campo” en Nopalucan. El objetivo es que la microrregión 11 de Acatzingo sea más productiva y genere riqueza para las familias de la región.

Lucina Silverio Torres, productora de Nopalucan, destacó la utilidad de un tractor recibido, que le permite trabajar su cultivo de maíz para consumo familiar. “Nos apoyó, nos ayudó mucho, porque como le digo, una rastra en cuánto viene saliendo, y a veces no tenemos ese recurso”, comentó.

Durante el evento, Armenta aseguró que esta región tendrá prioridad en los próximos seis años. A través de los Módulos de Maquinaria Agrícola, su administración busca fortalecer la economía de los productores del campo. “Eso es justicia, es el humanismo mexicano que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum”, afirmó.

La secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, Ana Laura Altamirano, informó que en 258 días de mandato, se han otorgado más de 3 mil 809 apoyos por 20 millones de pesos. Se espera un incremento del 20 por ciento en el rendimiento de los cultivos de la microrregión.

Además, el mandatario entregó 47 mil árboles del Plan de Reforestación 2025, con el objetivo de proporcionar alimentos saludables y generar economía circular. Rebeca Bañuelos Guadarrama, titular de Medio Ambiente, destacó que este año se sembrarán un millón 700 mil árboles en Puebla.

Jaime Vargas Coba, beneficiario, recibió una ensiladora que le permite ahorrar recursos en el proceso de triturado de forraje. “De lo contrario tengo que rentar y eso cuesta dos mil pesos la hectárea“, explicó.

El edil de Nopalucan, Norberto Saldaña Amador, subrayó que los recursos reflejan el compromiso del gobernador con quienes más lo necesitan, generando un impacto directo en las familias de la región. “Son esperanza, son mejores condiciones de vida, son impulso al campo y al futuro”, concluyó.