Cabildo de Cuautlancingo aprueba creación de la UDAIM

El Cabildo de Cuautlancingo, encabezado por el presidente municipal Omar Muñoz, aprobó por unanimidad la creación de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM). Esta medida busca fortalecer el combate contra la violencia hacia las mujeres en el municipio.

La UDAIM se establece en un contexto de alerta de género, ya que Cuautlancingo se encuentra entre los 50 municipios con esta alerta en el estado. La unidad estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y contará con personal capacitado para atender casos de violencia.

Los servicios incluirán asesoría psicológica y jurídica, así como apoyo en traslados y contacto con redes de apoyo. Además, se impartirán pláticas en escuelas dirigidas a niños, adolescentes y padres de familia sobre prevención de la violencia.

El gobierno de Cuautlancingo reafirma su compromiso con el bienestar y la seguridad de las mujeres, promoviendo su derecho a una vida libre de violencia.