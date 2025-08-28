BUAP fortalece la formación forense con Centro de Simulación

La Facultad de Medicina de la BUAP ha inaugurado el Centro de Simulación “Dra. Matilde Montoya Lafragua”, diseñado para fortalecer la Licenciatura en Ciencia Forense. Este centro proporciona herramientas tecnológicas y espacios adecuados para la formación de estudiantes en la administración y procuración de justicia.

El perfil de esta licenciatura es multi e interdisciplinario, abarcando áreas como Derecho, Medicina, Química y Ciencias Biológicas. Los estudiantes realizan prácticas en simuladores, desarrollando habilidades esenciales como acordonar escenas, sacar huellas y realizar análisis.

El nuevo centro cuenta con jardines amplios que permiten montar escenas de forma segura. Además, los alumnos pueden estudiar casos hipotéticos, como el hallazgo de un cadáver con impacto de bala, en el Laboratorio de Radiología.

La infraestructura del primer nivel incluye simuladores para la extracción de sangre, crucial para la identificación de cadáveres. También se ofrece un aula inmersiva que mejora el aprendizaje de la anatomía humana mediante herramientas tecnológicas avanzadas.

El Centro de Simulación “Dra. Matilde Montoya Lafragua” no solo proporciona conocimientos técnicos, sino que también fomenta habilidades blandas como trabajo en equipo, comunicación y liderazgo, preparando a los estudiantes para ser profesionales altamente calificados en el campo de la ciencia forense.