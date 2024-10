Andrés Vaca denuncia amenazas de la FMF por sus críticas a la Selección Mexicana

Andrés Vaca, narrador deportivo de TUDN, denunció durante la transmisión del partido entre la Selección Mexicana y Valencia del pasado sábado, haber recibido amenazas por parte de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) por a sus críticas al combinado nacional.

Durante su narración del partido, reveló que había recibido “quejas y amenazas” provenientes del interior de la Selección Mexicana por sus comentarios críticos sobre el rendimiento del equipo nacional en diferentes competiciones internacionales.

“La gente le empieza a cantar el olé ya hasta a México, así de plano se le está volteando la afición a la Selección Nacional. Esto solamente se corrige no regalando boletos, no haciendo campañitas, no poniendo futbolista a sacar sus famosos videos, no utilizando palabras pedorras como empoderar futbolistas, esto es futbol”, expresó Vaca.

“La gente que está en selección no lo entiende, pero después se fijan más lo que decimos con el micrófono, van y tocan puertas y que Vaca no narre más y que por favor no diga las cosas que dice. Sí, así van a quejarse, mejor que se fijen en lo que hacen adentro de la cancha en vez de estar”, agregó.

Esta situación ha generado un gran revuelo dentro del mundo deportivo mexicano, ya que la FMF ha sido acusada de intentar censurar a Andrés Vaca para que no continúe expresando sus puntos de vista sobre la Selección Nacional.

