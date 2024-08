AMLO pide opinión de reforma al PJ a los cinco más ricos de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió la opinión de “los cinco más ricos” de México acerca de la reforma al Poder Judicial y la presunta sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados.

Durante la conferencia matutina que ofreció en Palacio Nacional, el mandatario mostró una lista de las 10 personas con más dinero en México, según la información de Forbes, en la que aparecen empresarios y a sus familias: Carlos Slim Helú, Germán Larrea Mota Velasco, Ricardo Salinas Pliego, Familia Bailléres, María Asunción Aramburuzabala, Familia Beckmann, Carlos Hank Rhon, Antonio del Valle Ruiz y Rufino Vigil González y Fernando Chico Pardo.

Sin embargo, sólo hizo el llamado a los cinco con posición más alta para que le den sus opiniones: “Me gustaría que se informe, los más respetados en las organizaciones empresariales sobre este caso”.

El presidente mexicano pidió argumentos a los empresarios acerca de sus posturas, recalcando que el tema no estaba ligado a la manera en la que consiguieron sus riquezas.

“Aquí lo que queremos es que ellos son escuchados y respetados y queremos que ayuden a que vivamos en un país con un auténtico estado de derecho y que hagamos el compromisos de desterrar la corrupción y la impunidad y que ellos nos den su opinión”, añadió López Obrador.

“Carlos Slim quiero su opinión, no al presidente, al pueblo de México y no hace falta consultar abogados -él es muy inteligente, tiene juicio práctico, sentido común que a veces es el menos común de los sentidos- si está bien que a las organizaciones a las que él pertenece esté solicitando que se viole la Constitución, si eso es éticamente correcto. Si ese es el México que queremos para nuestros hijos, nietos. Que siga predominado el estado de chueco, de cohecho, no un auténtico estado de derecho”, enfatizó Andrés Manuel.

Salinas Pliego responde

Antes de que terminara la conferencia de prensa, se le informó al presidente que Ricardo Salinas Pliego ya había respondido, sin embargo, el mensaje no era claro, ya que se trataba solamente de una encuesta en X, antes Twitter, en la que preguntaba a sus seguidores:”¿Es democrático, correcto y constitucional que el partido en el poder y sus aliados, el PV y el PT, se adjudiquen 75% de las curules en la Cámara de Diputados, cuando el pueblo les otorgó solamente el 54% de los mismos?”

Andrés Manuel no consideró al ejercicio como una respuesta, ya que no se especificaba si era una respuesta directa al cuestionamiento. Motivo por le pidió que las respuestas sean claras en su mensaje, si es que deciden responderle.

