Volcadura en la Puebla-Orizaba genera actos de rapiña

Una camioneta volcó la mañana de este martes sobre la autopista Puebla-Orizaba, en dirección a Veracruz, lo que provocó un cierre importante de la vialidad y desencadenó actos de rapiña en la zona.

El incidente ocurrió alrededor de las 08:45 horas, cuando el conductor de una camioneta cargada con frutas y legumbres perdió el control del vehículo a la altura del kilómetro 138, cerca de la caseta de Amozoc, lo que ocasionó la volcadura.

Testigos del accidente descendieron para ayudar en las labores de rescate e intentar sacar a los tripulantes de la unidad, mientras llegaban los elementos de seguridad para atender el siniestro.

Sin embargo, al observar la mercancía caída, algunos vecinos aprovecharon la situación para cometer actos de rapiña, llevándose todo lo que estaba al alcance.

Minutos después, arribaron elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona, mientras paramédicos brindaban atención a los posibles lesionados.

