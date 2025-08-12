Trabajadores protestan por exclusión en obras de Zacapoaxtla

Un grupo de integrantes de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM) realiza una manifestación pacífica en la entrada al municipio de Zacapoaxtla, para exigir el respeto a los acuerdos establecidos con la actual administración municipal.

Alrededor de las 13:00 horas, miembros de CATEM, así como de los sindicatos CTM y Antorcha Campesina, se congregaron sobre la carretera federal Zacapoaxtla-Cuetzalan para expresar su inconformidad ante la Dirección de Obras debido a que esta dependencia no los incluye en el servicio de acarreos, otorgando el trabajo únicamente a la empresa particular Grupo Constructor Urcid.

Durante una reunión realizada meses atrás, se acordó que los trabajadores de dichos sindicatos recibirían un porcentaje para poder llevar a cabo el servicio de acarreos; sin embargo, hasta la fecha este compromiso no ha sido cumplido. Cerca de 40 agremiados buscan sostener a sus familias mediante dicho trabajo, pero hasta el momento han sido excluidos de las obras.

Te puede interesar: Detienen carrera clandestina y aseguran 5 vehículos en Tehuacán

Los representantes sindicales señalaron un posible conflicto de interés por parte de la Dirección de Obras, ya que no se han respetado los acuerdos y no se ha alcanzado ninguna negociación.

La protesta se desarrolla de manera ordenada y sin actos de confrontación, y se solicita que en el transcurso de las próximas horas haya un acercamiento con personal del ayuntamiento y del gobierno del estado de Puebla para alcanzar un acuerdo satisfactorio.

Editor: César A. García

Te recomendamos: