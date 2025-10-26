Entregarán 3 mil 500 canastas navideñas en San Pedro Cholula

Con el objetivo de continuar fortaleciendo la atención a los sectores más vulnerables del municipio durante la temporada decembrina, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres presentó el programa “Canasta Navideña 2025”, orientado a brindar apoyo alimentario a personas adultas mayores, con discapacidad y enfermedades crónicas degenerativas.

Durante su mensaje la alcaldesa resaltó la importancia de solidarizarse en esta época del año donde muchas familias carecen de recursos.

Subrayó que la intención de esta iniciativa es contribuir a la seguridad alimentaria de quienes más requieren asistencia social, así también señaló que se genera un ahorro significativo en sus hogares. Destacó que este año se entregarán 3 mil 500 despensas en todo el municipio.

Por su parte, la directora general del Sistema Municipal DIF (SMDIF) informó que el registro para ser persona beneficiaria es del 22 de octubre al 07 de noviembre, mientras que la entrega de despensas se realizará del 02 al 17 de diciembre de 2025, en los lugares indicados en la convocatoria, la cual puede consultarse en las plataformas digitales del Ayuntamiento de San Andrés Cholula.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece el tejido y la justicia social, trabajando por el bienestar de las familias sanandreseñas.

Te recomendamos: