Suspenden programa de Jimmy Kimmel por comentarios sobre Charlie Kirk

El presentador estadounidense de televisión Jimmy Kimmel vuelve a ser tendencia, pues su programa televisivo nocturno dejará de ser transmitido de manera indefinida, esto después de que en su última emisión, el conductor realizara una serie de comentarios sobre la muerte del activista conservador Charlie Kirk.

La noticia se ha concretado después de que Nexstar Media Group, compañía dueña de 197 estaciones de televisión en Estados Unidos, expresase su descontento por las declaraciones del comediante. Dicha empresa opera 23 filiales de la ABC, canal donde se emitía el programa de Kimmel.

“La pandilla MAGA trató desesperadamente de tildar a este muchacho (Tyler Robinson) que asesinó a Charlie Kirk de cualquier cosa menos de ser uno de ellos y de hacer todo lo posible por sacar rédito político”, declaró el presentador en su última transmisión.

Además, el programa proyectó un fragmento de una rueda de prensa en donde al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le preguntan sobre la muerte de Charlie Kirk, y en la cual se le observa no tomarse esta noticia con seriedad, para inmediatamente comenzar a hablar sobre la nueva sala de baile en la Casa Blanca.

Por otro lado, el mandatario estadounidense celebró la decisión, asegurando que el comediante es un perdedor y su programa presentaba bajos índices de audiencia. No conforme con la anterior, el mandatario criticó también el programa nocturno de Seth Meyers.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: