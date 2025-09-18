Trump “decepcionado” con Putin por guerra de Ucrania

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su desencanto respecto a las negociaciones con Rusia para acabar con la guerra de Ucrania, afirmando que el mandatario ruso, Vladímir Putin, le ha decepcionado por las muertes que este está causando en territorio ucraniano.

Este jueves 18 de septiembre, el mandatario estadounidense, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa junto con el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, en Chequers.

En esta conferencia, el dirigente norteamericano celebró que durante su administración se han detenido siete guerras; no obstante, lamentó que no ha podido solucionar el conflicto que a su parecer era el más fácil de hacerlo, sobre todo por su buena relación con presidente ruso, Vladimir Putin.

“Me honra mucho decirles que hemos resuelto siete guerras, siete guerras irresolubles, guerras que no se podían negociar ni resolver (…) La que pensé que sería más fácil fue por mi relación con el presidente Putin. Pero me ha decepcionado; realmente me ha decepcionado”, declaro Trump en la conferencia de prensa.

El presidente de la Unión Americana se quejó de las muertes que está causando dicho conflicto, afirmando que la sangre no sólo está corriendo del bando ucraniano, sino que lo está haciendo en mayor medida por el bando ruso. A esto, agregó que el conflicto pudo haberse evitado con un liderazgo en la Casa Blanca que Moscú respetase.

Posteriormente, a la pregunta por parte de un reportero sobre si se arrepentía de haber invitado a su homólogo ruso a Alaska, el magnate estadounidense contestó que no, aunque sin ahondar más en los detalles.

