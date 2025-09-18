Paraguay expulsó a Hernán ‘N’ sin juicio de extradición

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, informó que no fue necesario un juicio de extradición para que autoridades paraguayas decidieran cooperar en el traslado de Hernán N., acusado de liderar la célula criminal conocida como “La Barredora”, a territorio mexicano.

Hernán, conocido como “El Abuelo”, arribó a Tapachula, Chiapas, este 18 de septiembre.

La mandataria explicó que la intervención del gobierno mexicano en la extradición del ex secretario de seguridad de Tabasco no fue necesaria, pues este ya contaba con varios delitos cometidos en suelo paraguayo, desde su ingreso ilegal a aquel país, por lo que funcionarios de la nación sudamericana no dudaron en deportarlo.

“Ya no hizo falta la el juicio de extradición, porque esta persona entró de manera ilegal a Paraguay y cometió una serie de delitos en Paraguay, entonces las autoridades paraguayas decidieron expulsarlo“, explicó Sheinbaum a medios de comunicación.

La presidenta agregó que la reciente escala del vuelo, en el cual trasladan al acusado, en Colombia fue por cuestiones técnicas por la carga de gasolina; y, no por cuestiones jurídicas que dificultaran la llegada del imputado a territorio mexicano.

Hernán N., fue secretario de seguridad de Tabasco, y se le acusa de dirigir un grupo criminal dedicado al huachicol conocido como “La Barredora”. De manera que, cuando llegue a territorio nacional será enviado al Centro Federal de Reinserción Social No. 1, conocido como “El Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

Te recomendamos: