SMDIF Puebla beneficia a 28 personas con cirugías gratuitas de cataratas

Desde el Gobierno de la Ciudad, que encabeza el alcalde Pepe Chedraui, a través del DIF Puebla Capital, que dirige su presidenta del Patronato MariElise Budib, continúan regalando momentos de alegría y esperanza con el programa “Iluminando miradas”. En esta ocasión, 28 personas que previamente se registraron a dicho programa fueron beneficiadas con las cirugías gratuitas de cataratas, padecimiento considerado la principal causa mundial de ceguera reversible y discapacidad visual.

Este programa no solo devuelve la vista, sino también la independencia y calidad de vida de cientos de personas adultas mayores que, por falta de recursos, no habían podido acceder a este tipo de intervención médica. Uno de los beneficiarios es Marcos Silva Torres, de 84 años, quien compartió su experiencia tras recuperar la vista.

Otro testimonio es el de José Santos, de 72 años, quien durante cinco años vivió con catarata en el ojo izquierdo, situación que poco a poco le fue quitando autonomía. Hoy su vida cambió 360 grados gracias a las acciones realizadas desde el DIF municipal.

Con estas acciones, la presidenta del Patronato del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, refrenda su compromiso de trabajar por el bienestar de las personas con mayor vulnerabilidad, impulsando acciones que impactan directamente en su salud, autonomía y dignidad.

