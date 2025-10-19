SMDIF entrega equipamiento para cocina en Centro de Día

Como parte del compromiso por mejorar las condiciones de atención y servicio a las y los menores que asisten diariamente al Centro de Día, la presidenta del DIF Puebla Capital, MariElise Budib, acompañada por el director general, Jesús Alejandro Cortés Carrasco, encabezaron la entrega de un total de 288 utensilios y equipos de cocina para fortalecer el servicio alimentario de este espacio educativo.

Entre los artículos entregados se incluyen ollas, budineras, escofieras, una licuadora, waflera, máquina de palomitas, así como platos y vasos para el uso diario de las y los estudiantes.

El Centro de Día brinda atención a niñas y niños con rezago educativo que cursan la educación primaria y secundaria, ofreciéndoles apoyo académico, alimentación y acompañamiento integral.

Esta acción busca mejorar las condiciones del comedor y cocina, para asegurar una preparación y distribución de los alimentos más eficiente y de calidad.

