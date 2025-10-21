Sheinbaum evita opinar sobre polémica de Blanco en cancha de pádel

La presidenta Claudia Sheinbaum declinó opinar sobre la polémica protagonizada por el diputado Cuauhtémoc Blanco, quien fue captado sesionando desde una cancha de pádel durante una votación clave.

Durante su conferencia matutina, evitó referirse directamente al incidente que involucra al legislador de Morena. “No es necesario estar comentando sobre eso“, afirmó la mandataria al ser cuestionada sobre el caso.

Sheinbaum reiteró que el Poder Legislativo cuenta con sus propios protocolos y sanciones, dejando en manos de la Cámara de Diputados cualquier determinación sobre el comportamiento de su correligionario.

El hecho ocurrió durante una sesión de la Comisión de Presupuesto, donde se discutían reformas a la Ley de Aguas. Sorpresivamente, Blanco se conectó mientras se escuchaban raquetazos de fondo en la transmisión.

“Pónganme asistencia, por favor“, solicitó el diputado sin especificar su voto sobre la iniciativa. Ante las dos preguntas sobre su postura, el exgobernador de Morelos se desconectó; la desconexión duró menos de 17 minutos.

El diputado Mario Zamora Gastélum del PRI fue el primero en señalar la situación: “Está jugando pádel, hasta acá se oyen los raquetazos, no sabe ni qué está votando”. Otros legisladores reaccionaron con risas y comentarios.

