SSP Puebla anuncia que mantendrán operativos en la 46 Poniente

El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, advirtió que se mantendrán operativos para recuperar espacios que son ocupados por organizaciones de vendedores ambulantes, similares al que ocurrió en la 46 Poniente.

En conferencia de prensa, el vicealmirante indicó que, previo al operativo del pasado viernes 10 de octubre, se establecieron las labores de inteligencia para coordinar las acciones que llevarían a cabo elementos de los tres órdenes de gobierno.

Reconoció que la intervención de autoridades en dicho espacio, así como mercados, es un reclamo de la sociedad, por lo que próximamente habrá más supervisiones.

Lo anterior, debido a que la 46 Poniente es conocida popularmente como una zona de venta de autopartes robadas, además de que diversos mercados son señalados como puntos rojos por la comisión de diversos delitos.

“No va a ser la única acción operativa, estamos trabajando en recuperar espacios que son ocupados por organizaciones y en próximas fechas ustedes lo podrán constatar, que vamos a trabajar diferentes aspectos, que es un reclamo de la sociedad”, expresó.

En el megaoperativo sobre 15 locales donde venden artículos electrónicos y autopartes, se aseguraron placas, autopartes, engomados, entre otros, que contaban con reporte de robo.

