Sheinbaum celebra inversión extranjera récord en 2025

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, celebró la llegada récord de inversión extranjera a territorio mexicano en lo que va de este 2025, afirmando que ni siquiera las amenazas arancelarias del país vecino del norte pudieron detener el avance de la economía mexicana.

Este jueves 21 de agosto, desde la Mañanera del Pueblo, la titular del Poder Ejecutivo en México informó que la inversión extranjera de este segundo trimestre del 2025 de 34 mil 265 millones de dólares superó la cantidad recibida en 2024 de 31 mil 96 millones de dólares.

“Ni los aranceles pudieron con la economía mexicana. Son 34 mil 265 millones de dólares. 2025 supera los 31 mil 096 (millones de dólares) del 2024, que ya había sido récord, y es prácticamente más del doble del 2017”, declaró Sheinbaum a medios de comunicación desde Palacio Nacional.

La mandataria calificó este suceso como una refutación a la creencia del “oscurantismo neoliberal” de que, si se aumentaba el salario mínimo en el país, iba a aumentar la inflación y a disminuir la inversión extranjera. La presidenta enfatizó que es posible velar por el bienestar de la población y que la economía del país continúe por buen camino.

Vale la pena mencionar que la inflación en México ha desacelerado su ritmo de crecimiento, ubicándose en un 3.51 por ciento, cerca de los límites meta del Banco de México (Banxico), el cual establece un 3 por ciento.

Buenas noticias para México : pic.twitter.com/BsQwepvado — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) August 21, 2025

