Capturan a implicados en asesinato de colaboradores de Brugada

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, dio a conocer la detención de tres personas implicadas en el homicidio de sus colaboradores Ximena Guzmán y José Muñoz.

El operativo se realizó la madrugada de este miércoles en coordinación con el gobierno federal; además, capturaron a otras 10 personas relacionadas con la planificación del crimen contra la secretaria particular y el coordinador general de asesores.

Asimismo, Brugada agradeció el apoyo por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum y destacó la colaboración entre el gobierno local y federal.

El operativo contó con la participación de las secretarías de Seguridad Ciudadana, fiscalías locales y federales, así como con el apoyo de la Defensa Nacional y Marina.

“Este gobierno no descansará hasta que la verdad se conozca y la justicia se haga efectiva”, afirmó, insistiendo en su compromiso con la seguridad y justicia en la capital.

En memoria de nuestros compañeros y en respeto a sus familias y amigos, este gobierno no descansará hasta que la verdad sea conocida y la justicia se haga efectiva. pic.twitter.com/6W9rJweOmb — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) August 20, 2025

