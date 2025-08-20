Director del Tren Maya confirma percance de vía en Tren Maya

Óscar David Lozano Águila, director general del Tren Maya, afirmó que el incidente sucedido este 19 de agosto con el tren 304 en el tramo 3 de la estación Izamal, en Yucatán, fue un percance de vía y no de un descarrilamiento. Agregó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya ha abierto una carpeta de investigación sobre lo ocurrido.

Este miércoles 20 de agosto, en la Mañanera del Pueblo, el titular a cargo del proyecto del Tren Maya detalló que el tren 304 sufrió un percance de vía, ya que solo el coche 3 de este fue el único en desviarse y rozar el tren 307, el cual se encontraba estacionado en el andamio del otro lado.

Asimismo, afirmó que lo sucedido parece ser una anomalía, ya que el diseño ferroviario prevenía este tipo de incidentes. De la misma manera, descarto que este hubiese sido provocado, pues si alguien presiona un botón para desviar el tren, el sistema automáticamente lo bloquea.

En cuanto a los afectados, detalló que la conductora activó el freno de emergencia a tiempo, lo que ayudó a evitar lesionados. Se agregó que en total se dio atención a 261 pasajeros de los trenes 304 y 307, llevando a una mujer embarazada a un hospital cercano, la cual resultó sin daño alguno.

“Inmediatamente después del incidente se aplicaron los protocolos de seguridad. La maquinista, al sentir el jalón de desacople de la vía, aplica el freno de emergencia, como está previsto. El freno de emergencia funciona inmediatamente y detiene el tren (…) los pasajeros (terminan) sin afectaciones ni lesiones”, declaró Óscar David Lozano.

Por otro lado, a los afectados se les brindó transporte alternativo y un tren especial para que pudiesen llegar a su destino sin ningún contratiempo.

