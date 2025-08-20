Genaro Lozano promete representar a México con amor y orgullo

Este miércoles 20 de agosto, el reconocido politólogo mexicano, Genaro Lozano Valencia, agradeció a través de su cuenta en X a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum Pardo, tras ser propuesto por ella como nuevo embajador de la República Mexicana en Italia.

De manera que, tras ser sugerido por la mandataria, Genaro Lozano todavía debe esperar a ser ratificado por el Senado para ocupar dicho cargo. No obstante, el exconductor de Hora 21 no desaprovechó la oportunidad para mencionar que, en caso de ser designado, trabajará con orgullo y amor a México, al que se refirió como “el país de todos”.

“Me siento profundamente conmovido, honrado y agradecido con la presidenta Claudia Sheinbaum por la oportunidad de servir al pueblo de México”, escribió el candidato a ser el embajador de México en Italia desde su cuenta en X.

“De ser ratificado hoy por el Senado, trabajaré con un profundo sentido de vocación de servicio, responsabilidad, orgullo y amor por México, el país de todos”, agregó.

Por otro lado, en cuanto al perfil académico del susodicho, cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por parte del ITAM, así como un doctorado y una maestría en Ciencias Políticas por parte de The New School for Social Research.

De la misma manera, se ha desempeñado como profesor en la Universidad Iberoamericana y conductor de programas de televisión como Hora 21 y Sin Filtro; además, también ha sido panelista en el programa de análisis político Tercer grado.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

