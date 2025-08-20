Liga MX Femenil enfrentará a FC Barcelona en partido histórico

El Estadio Universitario de Tigres será la sede del encuentro histórico entre las estrellas de la Liga MX Femenil y Barcelona. El enfrentamiento será el 22 de agosto en punto de las 20:30 horas (tiempo de la Ciudad de México), y será transmitido exclusivamente por el canal 6.
El combinado de la Liga MX estará compuesto por 30 futbolistas de los 18 equipos que la integran. El grupo incluye a jugadoras que fueron seleccionadas por su rendimiento en el Apertura 2024 y Clausura 2025, algunas elegidas por sus actuaciones destacadas durante las jornadas, dos elegidas como sorpresa y tres por votación del público.
La plantilla estará conformada por:
- Blanca Félix – Chivas
- Esthefanny Barreras – Pachuca
- Charlyn Corral – Pachuca
- Jaqueline Ovalle – Tigres
- Valeria Zárate – Atlético de San Luis
- Deneisha Blackwood – Cruz Azul
- Nicki Hernández – América
- Greta Espinoza – Tigres
- Ruth Bravo – León
- Andrea Pereira – Pachuca
- Julitha Singano – Juárez
- Michel Fong – Tijuana
- Domenica Rodríguez – Santos
- Karla Nieto – Pachuca
- Amandine Henry – Toluca
- Irene Guerrero – América
- Brenda Cerén- Atlas
- Joselyn Solis – Puebla
- Samantha Calvillo – Necaxa
- Alice Soto – Monterrey
- Carolina Jaramillo – Chivas
- Aerial Chavarín – Cruz Azul
- Sinoxolo Cesane – Mazatlán
- Stephanie Ribero – Pumas
- Sarahí Ceceña – Querétaro
- Anika Rodríguez – Tigres
- Diana García – Monterrey
- Scarlett Camberos – América
- Jennifer Hermoso – Tigres
- Alicia Cervantes – Chivas
Este partido será una gran vitrina para la Liga MX Femenil, siendo un proceso de internacionalización. Una de las metas es que las jugadoras de la liga mexicana puedan ir a Europa, o, en su caso, que las futbolistas del mercado europeo se interesen en venir al fútbol mexicano. Medir al talento local contra las actuales campeonas de España, y tres veces ganadoras de la Women’s Champions League, será una prueba para medir el progreso que se ha tenido y representa un premio para una afición que apoyó desde el principio.
Las 26 jugadoras del Barcelona:
- Gemma Font
- Cata Coll
- Txell Font
- Irene Paredes
- Emilia Szymczak
- María León
- Laia Alexandri
- Marta Torrejón
- Aicha Camara
- Ona Battle
- Lucía Corrales
- Esmee Brugts
- Sydney Schertenleib
- Alexia Putellas
- Patri Guijarro
- Aitana Bonmatí
- Kika Nazareth
- Vicky López
- Clara Serrajordi
- Alba Caño
- Salma Paralluelo
- Claudia Pina
- Caroline Graham
- Ewa Pajor
- Celia Segura
- Pere Romeu
Además de disputar el duelo de estrellas, el 24 de agosto se medirán contra el América Femenil, como parte de su gira en México. Estos partidos conforman la pretemporada que tendrá el conjuto culé de cara al inicio de La Liga F, que inicia a finales de agosto.
