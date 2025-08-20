EU alerta sobre llegada del huracán “Erin” a su costa este

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de los Estados Unidos ha alertado este miércoles 20 de agosto sobre la creciente amenaza que representa el huracán “Erin”, el cual amenaza con cubrir toda la costa este de la nación norteamericana de un fuerte oleaje y poderosas corrientes de viento.

El huracán “Erin” se originó desde la semana pasada como una tormenta cerca del país isleño de Cabo Verde en África; no obstante, desde el viernes ha alcanzado la categoría de huracán, avanzando 20 kilómetros por hora hacia el noroeste.

Actualmente, el ojo del huracán está a unos 900 kilómetros de las Islas Bermudas; sin embargo, los vientos huracanados se extienden a 150 kilómetros del centro, con la tormenta tropical alcanzando una distancia de 425 kilómetros.

Con lo cual se prevé que el huracán “Erin” cubra gran parte de la costa este de los Estados Unidos, por lo que las zonas costeras de Carolina del Norte y Virginia han sido evacuadas y se ha instado a la población a seguir las medidas de seguridad.

Editor: Jesús Israel Villalobos Fernández

