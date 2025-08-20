Exigen aparición de Nathalia Eileen; madre cambió versiones

“No abuelita, yo me quedo en tu casa”, le dijo Nathalia Eileen a su abuela paterna el 7 de enero de 2025, cuando su mamá Diana la llevó para darle los juguetes de Día de Reyes, la última vez que su familia vio a la niña de 3 años de edad, cuyo paradero se desconoce desde febrero.

Su tía paterna Abigail Lima encabeza su búsqueda, después de que Diana N. la madre de la menor publicara en redes sociales que la niña había fallecido.

Aunque semanas atrás acordó que la pequeña pasaría los fines de semana con su familia paterna, pues en diciembre del año pasado su padre Jair Lima falleció, Diana negó a su abuela y a su tía más visitas.

La última vez que Nathalia Eileen vio a su abuela le contó que su padrastro la pellizcaba y al confrontar a Diana, esta les aseguró que Eduardo N, su pareja, solo le llamaba la atención, pero que nunca la había agredido.

Después de esta conversación, aseguró que llevaría a la pequeña al día siguiente, pero no lo hizo, ni tampoco el fin de semana siguiente, por lo que ya no insistieron.

Hasta febrero que vieron la publicación en redes sociales y les preguntaron por el paradero de la menor, pero Diana les aseguró que no era cierto y les pidió que dejaran de preguntar por la niña.

La familia paterna de Nathalia Eileen preguntó a conocidos y amigos el domicilio de Diana y pidió a las autoridades buscar a la pequeña en la vivienda que encontraron, pero al ingresar la menor no estaba ahí.

Diana le dijo a la policía que había fallecido por ataques de epilepsia, pero no entregaron el acta de defunción, por lo que ella y su pareja fueron detenidos, primero por cohecho y después por desaparición.

Desde ese día, aseguran que la menor fue robada de su domicilio cuando Diana salió a comprar al Oxxo, por lo que este miércoles se lleva a cabo una audiencia para su posible vinculación a proceso.

Afuera de las instalaciones de la Casa de Justicia de Puebla, familiares junto a Abigail exigieron que la menor sea localizada y ambos responsables de su desaparición sean castigados.

“Yo quiero que sean castigados si le hicieron algo a mi sobrina y quiero saber ella dónde está, cuál es su paradero, si está bien”, dijo Abigail.

La familia de Abigail ha repartido boletines en la colonia Aquiles Serdán y alrededores con la esperanza de saber más sobre ella, quien estaba por cumplir cuatro años en septiembre.

